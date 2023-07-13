دريجة: توزيع الثروة مصطلح يعكس حالة الاعتماد الكلي على استهلاك مواردنا الطبيعية

ليبيا – قال المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة، إن توزيع الثروة مصطلح يعكس حالة الاعتماد الكلي على استهلاك الموارد الطبيعية، متمنيا أن تكون الدعوة للعدالة في التعليم والتأهيل وفي تقديم الخدمات وإدارة الموارد لخلق بيئة منتجة ومبدعة.

دريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تساءل:” دول دون موارد طبيعية وغنية، ودول تتوفر لها موارد طبيعية كثيرة وفقيرة،لماذا؟.

وأشار إلى أن هناك دولا تستطيع أن تصنع من القليل الكثير وأخرى لا تستطيع إلا أن تستهلك ما لديها من موارد طبيعية.

دريجة رأى أن الفرق هو في القدرة على الإدارة وعلى تنمية مهاراتها في كل المجالات والعمل.