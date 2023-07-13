منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر والمشري يعقد اجتماعًا طارئًا عقب الإقامة الجبرية

أستنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، منع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي ومصادرة جوازات سفرهم،

وبحسب بيان رئيس المجلس الأعلى للدولة وجهه للنائب العام، جاء ذلك بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وطلب منهم مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في بيان له : “هذا العمل يشكل جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين عليه ،،، يطلب منكم وبشكل عاجل مباشرة كافة الإجراءات القانونية والتشريعات النافذة حيال هذه الجريمة”.

وعقد المشري اجتماعًا طارئًا مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة الاستشاري، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، بدلاً من مقر مجلس الدولة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

ومنعت قوة أمنية تتبع حكومة الوحدة الوطنية المشري من دخول مقر مجلس الدولة، وتم إبلاغه بأنه ستُفرض عليه الإقامة الجبرية داخل مقر إقامته، بسبب مساعيه لتغيير الحكومة .

وناقش الحضور ناقشوا حجز جوازات من أعضاء مجلس الدولة بمطار معيتيقة، ومنعهم من السفر.

وخول رؤساء اللجان المشري باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية، للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون