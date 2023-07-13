وزيرة العدل تبحث مع السفير الروسي تبادل الخبرات والتدريب

بحثت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن مع السفير الروسي المعتمد لدى ليبيا حيدر رشيد عبد الله تبادل الخبرات والتدريب ولاسيما في مجال الشرطة القضائية والخبرة القضائية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بحث التعاون المشترك بين وزرتي العدل في ليبيا وروسيا وتعزيز العمل في المجالات القانونية.

وأكد السفير أن التعاون الليبي الروسي يعدُ تعاون بناء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني خصوصاً أن هناك أوجه شبه في المنظومة العدلية حيث يعتبر جهاز الشرطة القضائية الروسي تابعاً لوزارة العدل الروسية على غرار ما عليه الحال في ليبيا، مضيفاً أن هذا اللقاء سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين