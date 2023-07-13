كرموس: الأمن الداخلي منعني و 20 عضواً بمجلس الدولة من السفر إلى تركيا

الوطن| رصد

أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس، على منع الأمن الداخلي له ولـ20 عضواً بالمجلس من السفر إلى تركيا لإجراء دورة تدريبية محددة مسبقاً.

وقال كرموس إنه تفاجأ و زملائه في المطار بأنهم ممنوعون من السفر وعليهم التوجه لجهاز الأمن الداخلي.

وتابع أنه بعد تصويت مجلس الدولة بالقبول المبدئي لمقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وبعد انتهاء الجلسة، تلقى بعض الأعضاء رسائل ومكالمات هاتفية من رئاسة الأمن الدخلي تطالبهم بالحضور إلى مقره.

وبين كرموس أن مكتب رئاسة مجلس الدولة طلب منهم عدم الذهاب لأنهم أعضاء سلطة تشريعية ولا يمكن استدعاؤهم إلا عن طريق رئاسة المجلس.