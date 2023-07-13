حكام أجانب لمباريات جولة السداسي الحاسمة من الدوري الليبي

أحالت لجنة الحكام، إلى الاتحاد الليبي، جدول تكليفات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022/2023، التي ستقام اليوم الخميس.

وبحسب الجدول وفق موقع كووورة، سيدير الحكم الروماني رادو مواجهة الهلال والنصر، التي ستقام بمدينة صفاقس، والحكم اليوناني ايدانيس مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس.

وسيدير مواجهة الأهلي بنغازي وأبوسليم الحكم السلوفيني اوبرينافشراد، على أرضية ملعب المنستير.

وكان الأهلي بنغازي والاتحاد قد طالبا بتعيين حكام أوربيين لمباريات الجولة الأخيرة والتي ستحدد المتوج بلقب الدوري الليبي الممتاز.

ويتصدر الأهلي طرابلس سداسي التتويج برصيد 10 نقاط ويحتل الأهلي بنغازي المركز الثاني برصيد 9 نقاط .

وسيتوج الأهلي طرابلس في حالة فوزه على الاتحاد دون النظر لنتيجة الأهلي بنغازي، والأخير سيفوز باللقب في حالة فوزه على أبوسليم وتعثر المتصدر.