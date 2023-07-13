المفوضية: سنعمل على إصدار لائحة القانون لإجراء انتخابات متزامنة بكافة المجالس البلدية

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس إنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار اللائحة التنفيذية لوضع القانون رقم 20 موضع التنفيذ؛ استعداداً لإجراء انتخابات متزامنة لكافة المجالس البلدية في مختلف مناطق البلاد.

جاء ذلك في بيان للمفوضية تعليقا على إصدار مجلس النواب لقانون 20 لسنة 2023 القاضي بتعديل قانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية، حيث تعهدت المفوضية ببذل أقصى ما في وسعها وبما لديها من إمكانات وخبرات لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني من أجل إرساء المزيد من دعائم الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في مسؤولي الإدارات المحلية بما ينعكس إيجاباً على استقلاليتها، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها.

هذا وأشارت المادة (1) من قانون رقم 20 بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية العليا للانتخابات.