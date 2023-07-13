مجلس الدولة: رؤساء اللجان فوضت المشري في التعامل مع أزمة حجز أعضائنا بمطار معتيقة

عقد “خالد المشري” رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئًا مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع ناقش ما وصفه بـ«الجريمة النكراء» التي تعرض لها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة، حيث تم حجز جوازاتهم ومنعهم من السفر.

وقد خول رؤساء اللجان بالمجلس، المشري باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية؛ للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون.

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني لـ “الساعة24 “، عن أن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس احتجز 5 أعضاء من مجلس الدولة في مطار معيتيقة.

وأكد المصدر الأمني، أن الأعضاء المحتجزين ممن يدعمون الاتفاق السياسي وصوتوا لصالح خارطة الطريق.

وأوضح المصدر الأمني:” أسماء الاعضاء هم: «سليمان زوبي – شعبان بوستة- أحمد همومة- عادل كارموس- وسيدة فاضلة نتحفظ علي ذكر أسمها لدواعي اجتماعية».

واعتبر المصدر الأمني، أن هذا التطور يعتبر خطيراً جدا ويثبت أن جهاز الأمن الداخلي في طرابلس أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

كما أكد مصدر أمني أيضا لـ “الساعة24″، أن قوة أمنية تتبع الدبيبة منعت خالد المشري من دخول مقر مجلس الدولة في فندق المهاري بطرابلس.