حبس مدير تنفيذي سابق لشركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية

أمرت النيابة العامة بحبس مدير تنفيذي سابق لشركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقع تصرف مسؤول الشركة في بعض أصولها العقارية؛ فاستدل الباحث على صحة إجراء التصرف في الأصل دون تحصيل ثمن كلفته؛ وانكشف له واقع اختلاس منقولات مملوكة للشركة تبلغ قيمتها مائتان وخمسون ألف دينار؛ واتخاذ إجراءات غير مشروعة ترتب عنها التسليم بمديونية بلغت ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.