بيان عاجل من البعثة الأممية في ليبيا بشأن عمليات الخـطف والاعتـقال التعسفي ويحذر من تداعيات خطيرة

أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بياناً عاجلاً بشأن عمليات الخـطف والاعتـقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية.

وقالت البعثة في بيان رسمي صادر عنها “نعرب عن انزعاجنا الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية”.

وأكد البيان “وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول” مضيفاً “تشير التقارير اليوم إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في نفس المطار”.

وحذرت البعثة الأممية في بيانها من أن “هذه الأعمال تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية”، مؤكدةً أن “هذه السلوكيات لا يمكن أن تساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية”.

ودعت البعثة الأممية في بيانها “السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا”.

وشددت البعثة الأممية في بيانها “نشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري”.