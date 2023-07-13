حذر من الصدام المسلح.. المشري يكشف عن تلقيه رسائل تهديد ويحمل الدبيبة سلامة اعضاء مجلس الدولة

حمل رئيس “الأعلى للدولة” الليبي خالد المشري، اليوم الخميس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مسؤولية مباشرة عن سلامة أعضاء مجلس الدولة.

جاء ذلك في خطاب للمشري عقب ساعات من دعوته للنائب العام إلى “تحرك عاجل” بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر الخميس بمطار معيتيقة في طرابلس ومصادرة جوازاتهم.

وقال المشري في خطابه :”هناك محاولات لإرسال رسائل تهديد لي شخصيا وهذا لا يرهبنا ولن نتراجع عن موقفنا ونريد لأهداف ثورة فبراير أن تتحقق”.

وأضاف المشري:”إجراءات المنع واحتجاز بعض الأعضاء يتحملها المستشار الأمني لرئيس حكومة الوحدة”.

وتابع المشري: “أي تهور من الدبيبة نحو أعضاء المجلس يعني الانحدار نحو صدام مسلح، و أحمله سلامة أعضاء المجلس وأي اعتداء لفظي أو جسدي ضدهم”.

أبرز التصريحات رئيس “الأعلى للدولة” الليبي خالد المشري اليوم:

المشري: اتجاه مجلس الدولة نحو الانتخابات قوبلت برفض قاطع وقوي من قبل حكومة الوحدة الوطنية

المشري: حكومة الوحدة الوطنية والقوى المسيطرة لا تريد إجراء الانتخابات وتحمل المسؤولية لمجلس الدولة، وهدفنا إجراء الانتخابات وإخراج الوطن من هذه الورطة

المشري: حكومة الدبيبة تصرف الملايين وتمنع علينا الميزانية وتريد تحميلنا المسؤولية، وضيقت على المجلس بمنع عقد الجلسات وتهديد الأعضاء

المشري: وزير المالية السابق فرج بومطاري قبض عليه على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي، والنائب العام أكد لي عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضده

المشري: أي تهور من الدبيبة نحو أعضاء المجلس يعني الانحدار نحو صدام مسلح، و أحمله سلامة أعضاء المجلس وأي اعتداء لفظي أو جسدي ضدهم.

المشري: المجلس الرئاسي لا ينفك يؤكد رغبته في المضي إلى الانتخابات تحقيقا لرغبة الليبيين .

المشري: خطواتنا الجادة نحو الانتخابات قوبلت بالرفض من حكومة الوحدة وأطراف أخرى تحقيقا لمصالحها بالاستمرار .

المشري: بعض الوزارات في حكومة الوحدة تصرف لها ميزانيات مفتوحة بينما تكون محدودة للجهات الأخرى ومن بينها مجلس الدولة .

المشري: نجدد التأكيد على وجود حكومة موحدة من أجل تنفيذ الانتخابات ما دفع حكومة الوحدة إلى ممارسة أفعال غير مسؤولة.

المشري: تواصلت مع النائب العام واكد لي أن سجل بومطاري نظيف ولا شائبة عليه.

المشري: القبض على بومطاري جرى بسبب تواصلاته من أجل الترشح لرئاسة المصرف المركزي وهذا أمر غير مقبول.

المشري: أعضاء من مجلس الدولة تفاجؤوا اليوم بمنعهم من السفر وكانوا في رحلة عمل إلى تركيا.

المشري: أحد الأعضاء الذين منعوا من السفر أب لثلاثة شهداء وأوقف من قبل عبد الحميد الدبيبة الذي لم يكن له دور في 17 فبراير.

المشري: إجراءات المنع واحتجاز بعض الأعضاء يتحملها المستشار الأمني لرئيس حكومة الوحدة .

المشري: هناك محاولات لإرسال رسائل تهديد لي شخصيا وهذا لا يرهبنا ولن نتراجع عن موقفنا ونريد لأهداف ثورة فبراير أن تتحقق .

المشري: أحمل الدبيبة مسؤولية مباشرة عن سلامة أعضاء مجلس الدولة.. وسنمضي في دعوتنا إلى إجراء الانتخابات.