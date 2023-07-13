المشري: «الأمن الداخلي» التابع للدبيبة تعمد منع أعضاء مجلس الدولة من السفر

اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في بلاغ تقدم به إلى المستشار الصديق الصور النائب العام، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بمنع أعضاء من المجلس من السفر في مطار معيتيقة.

وقال المشري، في بلاغه، إنه تم منع أعضاء من مجلس الدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي ومصادرة جوزات سفرهم، بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المشري، أن الأجهزة الأمنية بالمطار طلبت منهم مراجعة الإدارة الرئيسية لجهاز الأمن الداخلي.

ووصف المشري، في بلاغه، هذا العمل بـ«جريمة اعتداء على حرية التنقل» التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة.

وطالب المشري، النائب العام بشكل عاجل مباشرة كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة.

وكان المشري، عقد اليوم الخميس، اجتماعاً طارئًا مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع ناقش ما وصفه بـ«الجريمة النكراء» التي تعرض لها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة، حيث تم حجز جوازاتهم ومنعهم من السفر.

وقد خول رؤساء اللجان بالمجلس، المشري باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية؛ للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون.