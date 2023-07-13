الاتحاد يُعلن انسحابه من مباراة الأهلي طرابلس اليوم في الدوري الليبي الممتاز 2023

أعلن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة في تسجيل مصور من ملعب «رادس» عدم خوض مباراتهم أمام نادي الأهلي طرابلس.

ويحتل الاهلي طرابلس المركز الاول بفارق نقطة واحدة عن الاهلي بنغازي، بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط حيث ستكون مباريات الجولة الخامسة الأخيرة حاسمة في تحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، حيث انحصرت المنافسة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي .

رئيس نادي الاتحاد عبودة أعرب عن تفاجأهم بوجود حكمين من الجنسية اليونانية فقط، بعد أن جرى وعدهم بطاقم تحكيم أجنبي بالكامل وهو مالم يحدث، حسب عين ليبيا.

واتهم رئيس نادي الاتحاد عبودة اتّهم الاتحاد الليبي لكرة القدم بمافيهم رئيسه عبدالحكيم الشلماني بالفشل وعدم تنظيم البطولة بشكل نزيه، بحسب تعبيره.