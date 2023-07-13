مبروكة توغي تبحث مع سفير النيجر التعاون الثقافي والفني

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي صباح اليوم الخميس 13 يوليو2023 بمقر ديوان الوزارة بطرابلس إسياد كاتو سفير النيجر لدى ليبيا، ويرافقه ابوبكر الجرم عميد بلدية دوركو، وبحثُ اللقاء أوجه التعاون المُشترك وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الثقافية بما يخدم مصلحة البلدين.

كما تم استعرض عدة مجالات مقترحة لتفعيل التعاون الثقافي بين ليبيا والنيجر في العديد من القطاعات المختلفة ذات الصلة بالمجال الثقافي والفني.

وتم الطرق لأهمية اعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الثقافي، لتكون حجر الأساس للتعاون في المجال الثقافي.

كما ناقش اللقاء آليات إعادة فتح المراكز الثقافية في طرابلس ونيامي، ليكونا حلقة الوصل الداعم لهذا التعاون المشترك.