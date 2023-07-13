| المشري يحذر من “مواجهة مسلحة” في حال “تهور رئيس حكومة الوحدة الوطنية”

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2023/07/13 على الساعة 20:11

: حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء اليوم الخميس، من “مواجهة مسلحة” في حال “أي تهور من رئيس الحكومة، تجاه أعضاء المجلس أو رئاسته”.

وقال المشري، في كلمة متلفزة، إن “أي تهور من رئيس الحكومة، تجاه أعضاء المجلس أو رئاسته، ستعنى الانحدار بشكل قوي وعاجل نحو مواجهة مسلحة، يتحمل وحده مسؤوليتها”.

ونفى المشري خبر منعه من التنقل، مؤكدا أنه “سيبلغ المجلس الرئاسي ولجنة 5+5 والجهات الدولية بالتصرفات التي اتخذت ضد مجلس الدولة مؤخرا”.

وتابع المشري أن “الحكومة والقوى المسيطرة بسلطة أمر الواقع طلبت من الأجهزة الأمنية التابعة لها عرقلة مجلس الدولة، بعد التصويت المبدئي على خارطة الطريق”.

واعتبر المشري أن “الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في إيجاد حكومة موحدة”.

وفيما يتعلق بوزير المالية السابق، شدد المشري على أن “النائب العام أكد عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد فرج بومطاري، الموقوف حاليا لدى جهاز الأمن الداخلي” وأنه “جرى القبض عليه على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي”، حسب تعبيره.