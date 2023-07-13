المشري: حكومة دبيبة ترتكب جرائم تقود ليبيا لانحدارات خطيرة

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، إن ما يحدث من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، يشكل جرائم تقود البلاد إلى انحدارات خطيرة.

وقال المشري، في كلمة مرئية نشرها المكتب الإعلامي للمجلس اليوم الخميس، إن “حكومة دبيبة وجهت الأجهزة الأمنية التابعة لها بعرقلتنا ومنعنا من عملنا مقابل الحصول على أموال ضخمة”.

وأشار المشري، إلى أنه تم إرسال رسائل تهديدية له ولكن لم يمنع من التنقل، مندداً بتوقيف أعضاء المجلس من قبل الأجهزة الأمنية في مطار معيتيقة ومنعهم من السفر.

وذكر أن حكومة دبيبة وبعض القوى مستفيدين من الوضع الحالي ولا يريدون انتخابات، مشيراً إلى أن خطوات مجلس الدولة الحقيقة والجادة نحو الانتخابات قُوبلت برفض قاطع وقوي منهم.

وأشار المشري إلى أن حكومة الوحدة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في إيجاد حكومة موحدة.

كما تحدث المشري، عن اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، وقال إنه جرى القبض عليه على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي وهو المنصب السيادي الذي يتفاوض عليه مجلس الدولة مع مجلس النواب منذ سنوات.

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وأكد المشري، أن النائب العام أكد له عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد وزير المالية السابق فرج بومطاري.