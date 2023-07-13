“باتيلي” منزعجٌ من ممارسات أجهزة “الدبيبة” الأمنية من خطف واعتقال تعسفي

الوطن| رصد

عبّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية.

وأشارت البعثة إلى التقارير الواردة عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول، مشيرةً إلى التقارير التي أثبت منع خمسة من أعضاء مجلس الدولة من السفر في نفس المطار.

كما دعت في بيانٍ لها السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، معبرةً عن شعورها القلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردًا على اختطاف بومطاري.

وأكدت أن هذه الأعمال ستؤدي إلى زيادة التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية، وأن هذه السلوكات لا يمكن أن تساعد على المضي قدمًا لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.

وعلى صعيد متصل دعت البعثة إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض، معربة عن قلقها البالغ بالخصوص.