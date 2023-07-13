باتيلي يؤكد ضرورة التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة باتيلي اليوم الخميس في أعمال المنتدى المنعقد برعاية وزارة التخطيط والأمم المتحدة تحت عنوان ” التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا إطار الأمم المتحدة للتعاون في ليبيا 2023-2025

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة له أن إرادة البناء والتنمية والاستقرار ومنع الحروب والاقتتال هي هدف الحكومة، والوصول إلى الانتخابات والاستقرار الدائم في البلاد هو هدف كل الليبيين، مشيدا بالتعاون بين مؤسسات الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومتابعة البرامج والمشروعات التنموية عن طريق وزراتي التخطيط والحكم المحلي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون”، تقريرها حول سير عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا، وتحديد أولويات عملها.

وقدم وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، عرضًا ضوئيًا بين فيه الخطوات التنفيذية لإطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي والتحديات التي تواجه تنفيذه، مُبرزا التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية الليبية لإنجاح البرامج الإنمائية.

وأشاد السفراء المشاركون في المنتدى، بحالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، وإقبال الشركاء الدوليين في تحقيق ذلك بما يسهم في تسريع برامج التنمية المستدامة.

وشارك في المنتدى، السفراء المعتمدون لدى ليبيا ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والحكم المحلي والاقتصاد والمالية والعمل والتأهيل، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.