شاهد.. الأهلي طرابلس بطلًا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه

أعلنت قناة ليبيا الرياضية، اليوم الخميس عن تتويج الأهلي طرابلس بطلًا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه بعد انسحاب نظيره الاتحاد من مباراة رادس .

وأطلق حكم مباراة الاهلي طرابلس والاتحاد صافرة انتهاء المباراة عقب انسحاب الاتحاد لتنتهي بنتيجة 3 مقابل لا شيء ويتوج الأهلي طرابلس بطلًا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه .

ونشر نادي الاهلي طرابلس عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”من رادس حذفنا التاريخ المُزيف و كتبنا تاريخنا الجديد، من رادس الأهلي الزعيم بطلاً للدوري الليبي لكرة القدم 22/23″.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة في تسجيل مصور من ملعب «رادس» عدم خوض مباراتهم أمام نادي الأهلي طرابلس.

رئيس نادي الاتحاد عبودة أعرب عن تفاجأهم بوجود حكمين من الجنسية اليونانية فقط، بعد أن جرى وعدهم بطاقم تحكيم أجنبي بالكامل وهو مالم يحدث.

واتهم رئيس نادي الاتحاد عبودة اتّهم الاتحاد الليبي لكرة القدم بمافيهم رئيسه عبدالحكيم الشلماني بالفشل وعدم تنظيم البطولة بشكل نزيه، بحسب تعبيره.

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