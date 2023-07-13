أبوزريبة يناقش تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء ” عصام أبوزريبة”، في ديوان الوزارة ببنغازي، اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية اللواء “صلاح الخفيفي”.

ونوقش خلال الاجتماع، العديد مِن الموضوعات ذات الصلة بالأمن الداخلي ودعم إدارة الدعم المركزي وكافة المديريِّات والأجهزة الأمنية.

وطرح الاجتماع عدد من القضايا والموضُوعات الأمنية المهمة، ومن بينها: تعزيز الأمن والاستقرار ، وتطوير الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين في ليبيا، وتعزيز الجهـود الأمنية في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة والمجتمع المحلي، وتوفير الدعم والامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف الأمنية والحفاظ على النظام والاِستقرار، وَلِتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، وتعزيز الشفافية والشراكة بينهم.

وأكد أبوزريبة على أهمية التنسيق والتعاون المُـشترك بين الجهات الأمنية لتحقيق الأمن وَالسـلامة العَامة ، وَتنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لِحماية كافة المواطنين والمقيمين، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مُشددة وَتشدّيد الرقابة الأمنية على كافة المُدن، وذلك لمنع تسلل الأفراد والجريمة المنظمة.

وفي نهاية الاِجتماع، أشاد الجميع بالتعاون الوثيق والمثمر الذي يجمع بين الجهات الأمنية، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة هذا التعاون والتنسيق المُـشترك لتحقيق الأهداف الأمنية المُشتركة والمُحافظة على النظام والاستقرار في المنطقة الشرقيّة.