“أرحومة” يستقبل مدير المركز الليبي الصيني للتدريب في مدينة بنغازي

استقبل وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة بمدينة بنغازي مدير المركز الليبي الصيني للتدريب.

وقدم مدير المركز خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة بدعم من الشركات الصينية العاملة بليبيا للمشاركة في خطة عمل وزارة العمل والتأهيل لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل .

وأعرب مدير المركز عن أمله في إحياء وتفعيل المركز الذي توقف عن العمل منذ العام 2011 من خلال المطالبة ببعض الدعم والاحتجاجات الضرورية لانطلاق المركز لممارسة مهامة والمشاركة في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية من الباحثين عن العمل والدفع بهم في سوق العمل الليبي ، مؤكدا بأن المركز خلال الفترة القادمة سيكون من المراكز المهمة التي تؤدي الخدمات التدريبية .

من جانبه أبدى أرحومة استعداد الوزارة لدعم المركز وفق الإمكانيات المتاحة ليكون من المراكز الهامة والمتقدمة على مستوى ليبيا وشمال أفريقيا وليكون رافداً هاماً من روافد التدريب والتأهيل بالمنطقة .