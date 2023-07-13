مصادر تكشف عن سبب اتجاة اعضاء مجلس الدولة للسفر ومنعهم وهذا ماوصل لهاتف الأعضاء

أفادت تقارير محلية، أن أعضاء مجلس الدولة الـ25 الممنوعين من السفر كانوا متجهين إلى تركيا لطلب بقاء خالد المشري رئيسًا لمجلس الدولة ومنع خطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للإطاحة به.

ودعا رئيس “الأعلى للدولة” الليبي خالد المشري، النائب العام إلى “تحرك عاجل” بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر الخميس بمطار معيتيقة في طرابلس ومصادرة جوازاتهم.

وبحسب تقرير لليبيا برس، فأن الأعضاء كانوا مُتجهين إلى تركيا بحجة أخذ دورة حول الانتخابات.

وأفاد التقرير الى أنه تم إيقاف 5 من الأعضاء المسافرين وهم من ضمن المصوتين لصالح خارطة الطريق لتغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات، وتم سحب جوازات سفرهم بناء على تعليمات من رئيس الأمن الداخلي لطفي الحراري.

وأضاف التقرير أن الأمن الداخلي قام بالتحفظ على جوازات باقي الأعضاء الـ20 بعد احتجاجهم على الإجراء في حق زملاءهم ورفضهم السفر بدونهم.

ودعا الأعضاء إلى اجتماع في فندق المهاري لإصدار بيان احتجاجي على ما حدث.

وبحسب تقرير ليبيا برس، وصلت رسالة هاتفية إلى جميع الاعضاء الـ34 الذين صوتوا لصالح خارطة الطريق على هواتفهم.. نصها: (كلمني.. لطفي الحراري).

وأشار التقرير الى أن من تواصل مع الحراري بناء على الرسالة طُلب منه أن يمر عليه في مقر الأمن الداخلي بالدريبي المعروف كمكان للاعتقال خارج القانون والتعذيب.

وأفاد التقرير الى أن أغلب الأعضاء رفضوا الذهاب إلى الحراري وتحججوا بوجود حصانة لديهم وأن إجراءات الاستدعاء لابد أن تتم عبر رئاسة المجلس.

وأشار التقرير الى أن المشري لا يخضع للإقامة الجبرية كما تم الترويج من قبل بعض المقربين منه قبل ساعات.