البركي: اختطاف حكومة الدبيبة لـ”بومطاري” بلطجة

دعت الناشطة السياسية ريم البركي حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى التوقف عن ممارسة البلطجة.

وقالت البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “لا ينبغي استخدام الاختطاف والاعتقال القسري كسياسة ضد المعارضين السياسيين في ليبيا”.

وأضافت أن “حكومة الدبيبة تهورت بشكل غير مقبول عندما اختطفت الوزير السابق فرج بومطاري”.

وتابعت: “كما حذرت سابقًا؛ نخشى من تطور الوضع الأمني ​​على الأرض، أزمة طاقة تلوح في الأفق بإغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطي، وهذا سيؤثر سلباً على مستوى المعيشة في جميع مدن ليبيا”.