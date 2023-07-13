البركي: اختطاف حكومة الدبيبة لـ”بومطاري” بلطجة

دعت الناشطة السياسية ريم البركي حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى التوقف عن ممارسة البلطجة.
وقالت البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “لا ينبغي استخدام الاختطاف والاعتقال القسري كسياسة ضد المعارضين السياسيين في ليبيا”.
وأضافت أن “حكومة الدبيبة تهورت بشكل غير مقبول عندما اختطفت الوزير السابق فرج بومطاري”.
وتابعت: “كما حذرت سابقًا؛ نخشى من تطور الوضع الأمني على الأرض، أزمة طاقة تلوح في الأفق بإغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطي، وهذا سيؤثر سلباً على مستوى المعيشة في جميع مدن ليبيا”.
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