القبض على مصريين بسرقة معدات مخبز كامل من إجدابيا ولاذو بالفرار

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القبض على أشخاص من الجنسية المصرية قاموا بسرقة معدات مخبز من مدينة إجدابيا ولاذو بالفرار …

وعُقب ورود معلومات من غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بمديرية أمن بنغازي مفادها هروب أشخاص من الجنسية المصرية بعد سرقتهم لمعدات مخبز كامل بمدينة إجدابيا .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبالفعل انطلقت عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن التوصل عن تحديد مكان هؤلاء الأشخاص وكذلك المُعدات التي تمت سرقتها بمنزل بمنطقة الرويسات وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة الرويسات ولكنهم لم يجدو الاشخاص المطلوبين.

واثناء تواجدهم بالمنطقة وردت معلومات عن تواجدهم بحديقة رأس إعبيدة وبإعداد كمين محكم لهم تم ضبطهم وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بسرقة مُعدات المخبز من مدينة إجدابيا وسرقة عدد 2 اسطوانات غاز وأن المسروقات متواجدة بمنزل بمنطقة البركة وتم ضبط المعدات وإحالة الأشخاص المضبوطين والمعدات المسروقة إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن إجدابيا .