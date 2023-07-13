طرابلس.. تفاصيل القبض على فني تصليح قام بمضايقة و سرقة ربة منزل

تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي من القاء القبض على مطلوب قام بمضايقة سيدة و سرقة هاتفها و ذلك بعد الاستعانة به لتصليح مكيف مسكنها .

و ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدمت احدى المواطنات ببلاغ في مركز شرطة غوط الشعال ضد فني تصليح مكيفات قامت بالاستعانة به لتصليح مكيفها بعد اخذ رقمه من احدى صفحات التواصل الاجتماعي ، حينها قام بسلوك مخالف ضايقها به و قام بسرقة هاتفها .

وقام المركز بإحالة البلاغ لمكتب البحث الجنائي الذي كلف فريق عمل للتحري و القبض عليه و بعد التعرف عليه تم اعداد كمين له و ضبطه و وجد بحوزته الجهاز المسروق الذي يخص المشتكية بالاستدلال معه اعترف بما نسب اليه و احيل لمركز شرطة غوط الشعال تمهيداً لأحالته للنيابة من حيث الاختصاص.

مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس يهيب بالسادة المواطنين التعاطي بالحذر عند الاستعانة باشخاص ليسوا أصحاب حرف معروفة برخصة و محل ثابت ، و الحذر يكون أيضا بوجود رفقة في السكن لدى الاستعانة باي شخص لتصليح أي شي داخل المسكن ..