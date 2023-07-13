الأهلي بنغازي يوضح أسباب عدم خوض مباراة أبو سليم في الدوري الليبي

غادر الأهلي بنغازي، اليوم الخميس، ملعب المنستير بتونس قبل انطلاق مباراته أمام أبو سليم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي.

وجاء انسحاب الأهلي بنغازي بعد مغادرة فريق الاتحاد ملعب رادس، قبل مواجهة الأهلي طرابلس، وهي مباراة مهمة للأخير، حيث يتوقف تتويجه باللقب على نتيجتها.

وخرجت اللجنة التيسيرية للأهلي بنغازي ببيان، أعلنت فيه: “تكافؤ الفرص هو أن تقام المباريات الثلاث في توقيت واحد من أجل الوقوف على مسافة واحدة على جميع النتائج”، بحسب كووورة .

وأضاف الأهلي، خلال بيانه، “فؤجنا بأن طاقم التحكيم في مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد حدث فيه تغيير، والمعلومات التي كانت لدينا هي أن هناك طواقم تحكيمية جديدة بالكامل ستدير المباريات”.

وتابع: “علمنا بمغادرة الاتحاد لملعب المباراة بسبب تغيير الحكام، لذلك انتظرنا ما يحدث، واتصلنا برئيس لجنة المسابقات الذي أخبرنا بتأجيل المباريات لمدة 72 ساعة”.

وأتم: “سنمتثل لقرارات اتحاد الكرة الليبي متى كانت منصفة وعادلة”.