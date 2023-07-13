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نظام تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. وفرص العرب بالتأهل

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عن مواجهات “مقبولة” بالنسبة إلى المنتخبات العربية صاحبة التصنيف الأول، على رؤوس المجموعات، و”صعبة” بالنسبة لمنتخبات أقل تصنيفا مثل ليبيا والسودان وموريتانيا والصومال لابتعادهم عن التصنيف الأول.

قرعة المونديال أقيمت في كوت ديفوار نظرا لاستضافتها الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتشهد على نظام جديد يطبق لأول مرة بعدما تم زيادة عدد مقاعد القارة الإفريقية إلى 9 في كأس العالم القادم.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا بتنظيم مشترك، وتضم 48 منتخبا للمرة الأولى، ما سمح لكل منتخبات القارة الـ54 بالمشاركة في التصفيات.

نظام التأهل

تصفيات إفريقيا تقام عن طريق المجموعات.

فرص العرب

فرص ذهبية

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

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