بحضور الدبيبة وباتيلي: الوطني للتطوير يشارك في اجتماع حول التنمية المستدامة في ليبيا

شارك مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس في فعاليات اجتماع رفيع المستوى بشأن الاطار الاستراتيجي للأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في ليبيا 2023-2025 الذي افتتحهرئيس حكومة الوحدة والممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة في ليبيا.

وحضر الاجتماع مجموعة من الوزراء و رؤساء المؤسسات الحكومية والسفراء لبعض الدول العربية والاجنبية ورؤساء بعثات المنظمات الدولية في ليبيا.

وأكد محمود الفطيسي مدير عام المجلس في كلمته على مشاركة والتزام المجلس في هذا الاطار الاستراتيجي وذلك باعتباره رئيس الركيزة الثالثة المعنية بتنمية راس المال البشري والاجتماعي، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع مثل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتجية الوطنية للامن الغذائي، وتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الحكومية في باقي ركائز الاطار الاستراتيجي للأمم المتحدة في ليبيا للفترة 2023-2025.