الحليق: سقف مطالبنا ارتفع ولن يعاد فتح النفط إلا بإسقاط الدبيبة والكبير

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أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية السنوسي الحليق أن القبائل المتضامنة مع قبيلة الزوية أغلقت حقلي الشرارة والفيل.

وقال الحليق في تصريحات لتلفزيون المسار :”ونحن سنغلق المزيد من الحقول خلال ساعات”.

وأضاف رئيس المجلس :”سقف مطالبنا ارتفع ولن يعاد فتح النفط إلا بإسقاط محافظ مصرف ليبيا المركزي لصديق الكبير وتغيير حكومة الدبيبة”.

وأغلق محتجون، اليوم الخميس، حقلي الفيل والشرارة النفطيين احتجاجا على اختطاف وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، الذي اعتقل قبل يومين في طرابلس لجهة غير معلومة.

ويأتي ذلك عقب بيان طالبت في قبيلة الزوية، أمس الأربعاء، بإطلاق سراح بومطاري، وأشارت قبيلة الزوية في بيانها: “إن ابننا أحد المرشحين لمنصف محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف”.

واتهمت قبيلة الزوية وبكل وضوح الصديق الكبير وإبراهيم الدبيبة ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية.

وقال البيان، إن بومطاري “خطف أثناء زيارة عادية إلى طرابلس وتم اقتياده من مطار معيتيقة إلى جهة غير معلومة”.

وحذرت قبيلة الزوية خاطفيه مهما كانت صفتهم الساعة 12:00 صباحا وإلا سنضطر لإغلاق الحقول والموانئ النفطية وإننا جادون في هذا الأمر مهما كانت عواقبه.

وأشار بيان قبيلة الزوية إلى أنّه تمت مخاطبة بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الدولية بهذا الاختطاف، محملا النائب العام وكذلك مجلس النواب عواقب الاختطاف.