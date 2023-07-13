المنفي : الصراع في السودان له آثار أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة

أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحكومة وشعب مصر الشقيق، على الدعوة لقمة دول جوار السودان.

وأضاف ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، أن الصراع في السودان له آثار أمنية واقتصادية إنسانية بالغة الصعوبة تجاوزت حدود البلد الجار، إلى دول الجوار وتفاوتت حدتها من بلد لآخر.

وأشار إلى أن «ليبيا عبرت منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الموجعة، عن الاستعداد للانخراط والمساهمة بفاعلية في جهود إقليمية ودولية لوقف الحرب، وعودة الأخوة إلى حوار بناء وجاد؛ للتوافق على مستقبل السودان الديمقراطي الموحد الذي يسعى للاستقرار والتنمية».

وأكد جاهزية ليبيا لبذل أقصى الجهود التي تصب في مصلحة السودان الشقيق وشعبه، وفي إطار تعزيز حالة السلم والأمن في الإقليم وإفريقيا والعالم.

وأكمل: «فتحنا الباب للاستماع لكل وجهات النظر، وأبدينا استعدادنا لاستقبال ممثلي الأطراف لإحلال السلام، ووقف جميع المواجهات المسلحة في كل أنحاء البلاد».