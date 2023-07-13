عقيلة يدين اختطاف وزير المالية الأسبق ويعلق بشأن منع أعضاء مجلس الدولة من السفر

أستنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بو مطاري في طرابلس واقتياده إلى جهة مجهولة .

وحمل عقيلة صالح في تصريحات صحفية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة كامل المسؤولية عن سلامة بومطاري .

وفي السياق، أستنكر رئيس مجلس النواب منع عدد من أعضاء مجلس الدولة من السفر عبر مطار معيتيقة وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم بحرية التنقل .

وفي وقت سابق، دعا رئيس “الأعلى للدولة” الليبي خالد المشري، النائب العام إلى “تحرك عاجل” بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر الخميس بمطار معيتيقة في طرابلس ومصادرة جوازاتهم.

وطالب عقيلة، النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت .