رئيس مجلس النواب الليبي يطالب النائب العام بمحاسبة خاطفي بومطاري

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بيان دان فيه واستنكر عملية اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بو مطاري في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة.

وحمل رئيس مجلس النواب في بيانه حكومة دبيبة منتهية الولاية كامل المسؤولية عن سلامته.

كما أدان رئيس مجلس النواب ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح أمس الخميس في مطار معيتيقة وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة.

وطالب عقيلة صالح، النائب العام الليبي باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

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