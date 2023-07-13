المستشار “صالح” يطالب النائب العام باتخاذ اجراءات عاجلة بشأن اختطاف “بومطاري”

الوطن| رصد

استنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بيانٍ له، عملية اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غيرمعلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة، وحمّل المجلس حكومة الدبيبة كامل المسؤولية عن سلامته.

وأدان صالح ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح اليوم الخميس في مطار امعيتيقة؛ وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازاتسفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات.

كما طالب المستشار النائب العام الصديق الصور باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة فيأسرع وقت ممكن.