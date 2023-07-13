| نقابة الصحافيين التونسيين تحتج ضد ترحيل صحافي تونسي من ليبيا

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2023/07/14 على الساعة 00:38

جرى توقيفه والتحقيق معه لمدة 12 ساعة

– (صحيفة الشرق الأوسط): نددت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، بإيقاف “قوات الردع” في مطار ليبيا لمصور صحافي تونسي وترحيله. وقالت النقابة إن الجهات الأمنية التابعة لقوات الردع الخاصة، المسيطرة على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

أوقفت الصحافي إسلام الحكيري، لدى سفره إلى ليبيا. وبعد سنوات من النزاع الداخلي، الذي أعقب الإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، لا تزال الرحلات الصحافية إلى ليبيا محفوفة بالمخاطر، بسبب تشتت السلطات ونفوذ الميليشيات على الأرض.

ورحلت الجهات الأمنية الحكيري إلى تونس في الليلة الفاصلة بين يومي 11 و12 يوليو (تموز) الحالي، بعد توقيفه والتحقيق معه لمدة 12 ساعة، وتفتيش حاسوبه الشخصي.

وفق ما ذكرته النقابة. ولم يرد أي تعليق على الفور من الجهات الليبية المشرفة على المطار. فيما قالت النقابة إن “قوات الردع المحسوبة على تيار متشدد تحظى بسجل حافل من الانتهاكات لدى المنظمات الدولية”.

وطالبت السلطات في ليبيا بحماية الصحافيين الوافدين الذين يعملون بتراخيص قانونية. موضحة أن “حمل صفة الصحافي ليس جريمة، ودعم مسار الإصلاح والخروج من الأزمة في ليبيا أحد الأعمدة الصحافية الجادة والمهنية”.

وفي 2014 اختفى الصحافيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا، حينما كانا في مهمة صحافية، وتضاربت الأنباء بشأن مقتلهما على أيدي ميليشيات متشددة. لكن لا توجد معلومات مؤكدة ورسمية بشأن مصيرهما حتى اليوم.

الشرق الأوسط