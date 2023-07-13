مباحثات ليبية روسية لتعزيز العمل في المجالات القانونية

التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبد الله.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل إنه الوزيرة أكدت خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

وبحثت الوزيرة مع السفير الروسي، التعاون المشترك بين وزرة العدل بحكومة الوحدة ووزارة العدل الروسية وتعزيز العمل في المجالات القانونية، وتبادل الخبرات والتدريب ولاسيما في مجال الشرطة القضائية والخبرة القضائية.

ومن جانبه قال السفير الروسي إن التعاون الليبي الروسي يعد تعاون بناء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني خصوصاً أن هناك أوجه شبه في المنظومة العدلية حيث يعتبر جهاز الشرطة القضائية الروسي تابعاً لوزارة العدل الروسية على غرار ما عليه الحال في ليبيا، مضيفاً أن هذا اللقاء سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين

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