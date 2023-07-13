“السايح” يبحث مع السفيرة الكندية جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات د. عماد السايح، مع سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد والوفد المرافق، وبحضورعضويّ المجلس رباب حلب وأبوبكر مردة جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأكدت سافارد خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، على استمرار دعم بلادها لجهود مفوضية الانتخابات في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية، مثمنةً جهود المفوضية والاستعدادات التي اتخذتها لتنفيذ العمليات الانتخابية وفقاً للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليًا.

وجاءت الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا والإطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الاستحقاقات القادمة، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.