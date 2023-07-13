الداخلية تعلن ضبط 7 أشخاص قاموا بارتكاب واقعة قـتـل

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن أعضاء مركز شرطة براك بمديرية أمن الشاطئ وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي بالمديرية من ضبط سبعة أشخاص من الوافدين من جنسيات أفريقية قاموا بارتكاب جريمة قتل أحد الأشخاص من نفس الجنسية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بشأن إيلاء المحاضر المفتوحة بمراكز الشرطة أهمية كبرى وسرعة انجازها خاصةً فيما يتعلق بالقضايا الجنائية وضبط المتهمين فيها.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وذلك نتيجة خلاف مع المجني عليه على مبلغ مالي…. عرض المزيد