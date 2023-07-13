أحداث عاصفة تنتهي بإستقالة مسؤول بارز وتتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي

سلمت اللجنة المنظمة لسداسي التتويج، كأس بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، لفريق الأهلي طرابلس في احتفالية بملعب رادس، معلنة بشكل رسمي تتويج الفريق بلقب المسابقة في نسختها ال48.

حضر احتفالية تسليم كأس البطولة، عادل الأوجلي رئيس اللجنة المنظمة لسداسي التتويج، وعضو المكتب التنفيذي، ومجدي شعيب، ونوري جموم أعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وشهدت الجولة الأخيرة من سداسي التتويج، أحداثا عاصفة بدأت بمغادرة الاتحاد ملعب رادس ورفضه اللعب أمام الاهلي طرابلس؛ احتجاجا على ما وصفه بتغيير حكم المباراة.

وتواصلت الأحداث برفض الأهلي بنغازي، اللعب أمام أبو سليم؛ بسبب احتجاجه على عدم انطلاق مباراة الأهلي طرابلس، والاتحاد والتي تهمه نتيجتها ويتوقف تتويجه باللقب على نتيجتها.

وتواصلت الأحداث بخروج رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم فيصل بادي، وتصريحه بأنه أصدر قرارا بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة من السداسي 72 ساعة، ومن ثم خرج من جديد بادي في تصريحات تليفزيونية، معلنا استقالته من مهامه رئيسا للجنة المسابقات.

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ليبيا الجديدة”، إنه لا يريد ذكر أسباب هذا القرار، مشيرا إلى أنه اتصل بنادي الاتحاد، والأهلي بنغازي، وأخبرهما بالتأجيل.

وأشار بادي، إلى أن رئيس لجنة المسابقات، وهي أعلى سلطة في الدوري الممتاز.