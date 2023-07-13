المشري: حكومة الدبيبة تحاول عرقلة مجلس الدولة بعد التصويت المبدئي على خارطة الطريق

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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة وبعض أصحاب المناصب السيادية يعرقلون مجلس الدولة بعد التصويت المبدئي، على خارطة الطريق.

وأضاف المشري في بيان له، أن عرقلة مجلس الدولة من قبل الحكومة والقوى المسيطرة بسلطة الأمر الواقع لرغبة المجلس في إيجاد حكومة موحدة.

وتابع رئيس المجلس الأعلى :”نحن نسعى للخروج من المشهد بالانتخابات والدبيبة يعلم أن خروجنا يعني خروجه معنا”، محذرًا من أي تهور تجاه أعضاء المجلس أو رئاسته، وأنه يتحمل وحده مسؤولية أي

ونفى المشري خبر منعه من التنقل موضحًا أنه سيبلغ الرئاسي ولجنة 5+5 والجهات الدولية بالتصرفات التي اتخذت ضد مجلس الدولة مؤخرا.

وأوضح أن النائب العام أكد عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد وزير المالية السابق فرج بومطاري، الموقوف حاليا لدى جهاز الأمن الداخلي.

وأكد رئيس المجلس أن بومطاري جرى القبض عليه على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي.