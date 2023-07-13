عقيلة: نحمل الدبيبة مسؤولية سلامة «بومطاري».. وندين منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر

أدان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري في طرابلس ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر.

وأصدر عقيلة صالح، بيانا، أدان فيه عملية اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري في طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار امعيتيقة.

وأضاف البيان، أن رئيس البرلمان يحمل حكومة الدبيبة التي وصفها بـ”منتهية الولاية” كامل المسؤولية عن سلامة بومطاري.

وأدان عقيلة، واستنكر أيضا ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة أمس الخميس في مطار امعيتيقة لمنعهم من السفر.

واستطرد البيان:” ندين سحب جوزات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفلة التشريعات النافذة”.

وطالب البيان، النائب العام الصديق الصور، باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين، ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.