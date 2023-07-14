“حماد” يحذر الدبلوماسيين من التجول داخل المدن التابعة للحكومة الليبية دون تصريح

الوطن/متابعات

أصدرت الحكومة الليبية بياناً حول تنقل بعض الدبلوماسيين الأجانب في المدن الواقعة تحت اختصاص الحكومة الليبية دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة و قيام بعض الأشخاص وبعض المنظمات والمؤسسات الأجنبية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية بالتجول داخل المدن والقرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية دون الحصول على الموافقة والاكتفاء بالتنسيق مع الحكومة منتهية الولاية عن طريق خارجيتها

وأشار البيان ان ذلك مخالف للأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا ويمس بالسيادة الوطنية ، سيما وان الحكومة الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول الى اقليم الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب.

وتضمن تنبيه الحكومة لجميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات والمؤسسات الدولية ، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة للحكومة الليبية ، او عقد أية اجتماعات او مناشط أيا كان نوعها او هدفها بدون الحصول على التصريح اللازم من الحكومة الليبية والتنسيق معها

وأكد البيان ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والأمنية تجاه المخالفين لهذه التنبيهات ، وتطبيق القانون بشكل رادع وحازم والذي قد يصل لطلب رفع الحصانة عمن يكون عرضة للمحاسبة.

ونوه إلى أن الحكومة أهابت بكافة الجهات المختصة من جهاز الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الامن بالمدن كل فيما يخصه ان يتخذوا كافة الاجراءات والتدابير الامنية التي يتحقق معها الحفاظ على امن الدولة الليبية وسلامة أراضيها والضرب بيد من حديد كل من يخترق السيادة الليبية بمثل هذه الافعال واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

ولفتت الحكومة من خلاله ان ليبيا تطمئن الجميع بالالتزام بالأعراف الدولية والدبلوماسية والمعاهدات والبروتوكولات ، وتسعى لاستمرار علاقات الصداقة والشراكة مع كافة الدول والمؤسسات الدولية ، طالما كانت هذه العلاقات في اطار المبادئ والأعراف الدولية التي تكفل احترام سيادة الدولة على اقليمها ووفق مبدأ المعاملة بالمثل …