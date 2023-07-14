العامة للكهرباء تخلي مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب عن إغلاق حقل الشرارة

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تخلي مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن الظروف الطارئة بحقل الشرارة النفطي من إغلاق.

وناشدت الشركة الحكومة وكافة الجهات و الأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أنه لابد من معالجة الوضع تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه و على محطات الجنوب خصوصًا و الشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات و عزمنا على طي صفحة من صفحات الماضي .

وكان محتجون ليبيون من قبيلة “الزوية” أغلقوا حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي ليبيا، وذلك بعد اختطاف وزير سابق في العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام عدة.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية وأحد مشايخ قبيلة الزوي السنوسي الحليق الزوي، لوكالة سبوتنيك :”هناك حقول أخرى ستغلق خلال اليومين القادمين إذا لم تكشف السلطات في طرابلس عن مصير بومطاري”،.

وأضاف الزوي “سنتجه لباقي الحقول و سقف مطالبنا ارتفع”، مؤكدًا عدم فتح الحقول النفطية حتى تتغير حكومة الدبيبة.