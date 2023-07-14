| بريطانيا تدعو إلى الامتناع عن إغلاق حقول النفط في ليبيا

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2023/07/13 على الساعة 23:05

: دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك إغلاق حقول النفط، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي.

وأعربت السفارة البريطانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” عن قلقها العميق إزاء أنباء الاعتقالات التعسفية اليوم في ليبيا مضيفة أن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين أمر بالغ الأهمية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أنه في 12 يوليو وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق، فرج بومطاري، في مطار أمعيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول مضيفة أن التقارير تشير إلى أن خمسة من أعضاء مجلس الدولة مُنعوا اليوم الخميس من السفر في نفس المطار.

وأشارت البعثة إلي أنه من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية. علاوة على ذلك، فإن استمرار هذه السلوكات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما دعت السلطات المعنية وكافة الفاعلين إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما أشارت البعثة إلى أنها تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري. وهذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي حيث يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.