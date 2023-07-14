أسامة حماد يصدر توجيهات للأمن وتحذيرات للشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية

حذر رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية من عقد أي اجتماع أو الدخول والتجول في المناطق التابعة لنا دون الحصول على تصاريح .

وقال حماد في بيان :”لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية حيال المخالفين للتنبيهات الصادرة”.

وأهاب رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، جهاز الأمن الداخلي والمخابرات ومديريات الأمن بالمدن أن يتخذوا كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي تحقق الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها .

وطمئن حماد، الجميع بالالتزام بالأعراف الدولية والدبلوماسية مؤكدًا السعي لاستمرار العلاقات مع كافة الدول في إطار المبادئ والأعراف الدولية.