العدالة والبناء: المشري مُصر على التصويت لصالح خارطة طريق مبنية على مخرجات غير توافقية

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أكد حزب العدالة والبناء أنه تفاجأ إصرار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على التصويت لصالح خارطة الطريق المبنية على مخرجات لجنة 6+6 غير التوافقية.

وأضاف الحزب في بيان له أن التصويت لصالح هذه الخارطة يزيد الأمر تعقيدا ويكرس الفشل الذي تعانيه العملية الانتخابية أصلا.

وأوضح الحزب أنه في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين بهدف اعتماد خارطة الطريق المشار إليها لم يتحقق فيها نصاب الحضور، وأجلت إلى يوم الثلاثاء 11 يوليو لكي تعقد في جلسة استثنائية مؤجلة.

وأفاد حزب العدالة أنه طبقا للائحة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة فإن قرارات الجلسة المؤجلة لا بد أن تمرر بالثلثين، وهذا ما لم يتم العمل به أثناء الجلسة المشار إليها، إذ تم التصويت ب 34 عضوا من 56 هم عدد الأعضاء الحاضرين، واعتبر رئيس المجلس أن ذلك إقرارا مبدئيا للخارطة المذكورة.

وذكر الحزب أن هذا يشير إلى تحول في إدارة جلسات الأعلى للدولة لمسناه في الآونة الأخيرة، وهو تحول يتسم بعدم القانونية في إدارة الجلسات وتمرير القرارات.

وأكد حزب العدالة والبناء على ضرورة تماسك المجلس الأعلى للدولة ووحدته في هذه المرحلة الانتقالية المفصلية في تاريخ الوطن، ليعمل على تحقيق التوافق السياسي المبني على التوازن الوطني المطلوب مع مجلس النواب، للوصول إلى انتخابات ناجحة مقبولة النتائج.

ودعا الحزب أعضاء المجلس إلى أن يراعوا في اختيارهم وهم مقبلون على انتخابات داخلية للمجلس مطلع أغسطس القادم وحدة المجلس وتماسكه بما يؤدي إلى إنتاج أداء وطني متوازن يحافظ على المكتسبات الوطنية، ويحقق المزيد من التوازن الداعم للاستقرار.