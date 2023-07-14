| رويترز: توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي احتجاجا على خطف بومطاري

|

2023/07/13 على الساعة 22:29

– (رويترز): أكد زعيم قبلي ومهندس نفط في ليبيا لرويترز عبر الهاتف أن الإنتاج في حقل الفيل النفطي توقف يوم الخميس. وذكر الزعيم القبلي أن التوقف جاء احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.

وتدير حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية. وقال مهندس النفط إن عددا من المحتجين دخلوا الحقل وأجبروا الموظفين على المغادرة بعد وقف العمليات. وأضاف “حقل (الفيل) توقف”.

وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي لرويترز عبر الهاتف إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة احتجاجا على “اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة” يوم الثلاثاء. وهددت القبيلة في بيان مسجل مساء الأربعاء بإغلاق المنشآت النفطية حتى إطلاق سراح بومطاري.

وقال الحليق “الأمر سيكون أكبر والاستعدادات جارية أيضا لمنع إمدادات المياه عن طرابلس”. وقالت القبيلة في بيان مكتوب إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.

وتوقف إنتاج النفط الليبي بصورة متكررة لأسباب سياسية مختلفة وبسبب مطالب محتجين محليين على مدى عقد اتسم بالفوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف الأطلسي ضد معمر القذافي.

سويس إنفو