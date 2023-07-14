“ارحومة” يبحث خطة تدريب الباحثين عن عمل

الوطن| رصد

إجتمع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله أرحومة، اليوم الخميس بمدينة بنغازي، مع مدراء أربعة شركات متخصصة في مجال التدريب والتأهيل بمدينة بنغازي، لبحث تدريب الباحثين عن عمل.

واستعرض الاجتماع خطة ورؤية الوزارة في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل من خلال الشركات والمراكز ذات الجودة التدريبية العالية من خلال تقديم الإجراءات والمستندات المتعلقة بالتدريب.

و أكد أرحومة على أنه ستكون هناك زيارات ميدانية لمقرات الشركات ومراكز التدريب التي يتم إعتمادها في هذا المجال للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ البرامج التدريبية للوزارة.

وأشار إلى أن كل شركة تقدم إجراءتها للوزارة ويتم إعتمادها، يتم تسليمها نسخة من البرامج والدورات التدريبية المزمع تنفيذها من قبلوزارة العمل والتأهيل الليبية، بحسب احتياجات سوق العمل لكل منطقة وبلدية لإعداد التصور والعرض الخاص بها في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل كلاً وفق تخصصها.

وحضر الاجتماع مستشار وزير العمل بالحكومة الليبية صالح عياش، و مدير مكتب الوزير ابو بكر صخر، و مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أبو بكر يونس، و إستشاري التدريب بالوزارة محمد نور الدين الهوني.