الحكومة الليبية تستنكر تجول بعض الشخصيات والمنظمات الأجنبية في مناطقها دون الحصول على موافقتها

العنوان

استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قيام بعض الأشخاص وبعض المنظمات والمؤسسات الأجنبية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية بالتجول داخل المدن والقرى الخاضعة لسيطرتها جنوبا وشرقا، دون الحصول على الموافقة.

وأكدت الحكومة في بيانها أن بعض الشخصيات والمنظمات قامت بالتنسيق مع الحكومة منتهية الولاية عن طريق خارجيتها دون تنسيق مع الحكومة الليبية مايعد مخالفًا للأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا ويمس بالسيادة الوطنية خاصة أن الحكومة مكلفة ومعتمدة من مجلس النواب.

ونبهت الحكومة الليبية وتحذر جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية وغيرها، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة للحكومة الليبية أو عقد أية اجتماعات أو مناشط أياً كان نوعها أو هدفها بدون الحصول على التصريح اللازم من الحكومة.

وأهابت الحكومة الليبية بكافة الجهات المختصة من جهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الأمن بالمدن كل فيما يخصه أن يتخذوا كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي تحقق الحفاظ على أمننا وسلامة أراضينا والضرب بيد من حديد كل من يخترق السيادة الليبية.

وطمأنت الحكومة الليبية الجميع أنها تلتزم بالأعراف الدولية والدبلوماسية وتحافظ على علاقاتها الطيبة مع الأسرة الدولية، طالما كانت المعاملة بالمثل وفي إطار الاحترام المتبادل وتوفر الحماية الأمنية والقانونية لكل من يحترم السيادة الليبية.

وأكدت الحكومة الليبية أنها هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول إلى أقاليم الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب.

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