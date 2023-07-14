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شركة الكهرباء: نناشد الحكومة بمعالجة الظروف الطارئة بحقل الشرارة النفطي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

ناشدت الشركة العامة للكهرباء الحكومة وكافة الجهات و الأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة الظروف الطارئة بحقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن؛تفاديًا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه و على محطات الجنوب خصوصًا و الشبكة العامة عمومًا.

وأعلنت الشركة عن أسفها عن التطورات السلبية الطارئة بحقل الشرارة النفطي، مخليّةً مسؤليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة.

كما أشادت بجهود كافة المستخدمين بالشركة على كافة المستويات و كذلك بتعاون المؤسسة الوطنية للنفط معها في سبيل الرفع من أداء الشبكة.

الوسوم

#حقل الشرارة النفطي الشركة العامة للكهرباء المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا

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الوطن الليبية

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