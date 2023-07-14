المشري يعتبر منع سفر أعضاء من مجلس الأعلى للدولة بأنه “جريمة نكراء”

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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الخميس، أن منع أعضاء من مجلس الأعلى للدولة من السفر عبر مطار معيتيقة بأنه “جريمة نكراء”.

ووجه المشري خطابًا إلى لنائب العام جاء فيه :”بشأن الجريمة النكراء التي تعرض لها أعضاء من المجلس الأعلى للدولة بمنعهم من السفر، نفيدكم أنه اليوم الخميس تم منع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي”.

وأضاف رئيس المجلس :”تمت مصادرة جوازات سفر أعضاء المجلس الأعلى للدولة كذلك، وذلك بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وطلب منهم مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز”.

وأوضح المشري، أن هذا العمل يشكل جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة.

وطلب رئيس المجلس الأعلى للدولة النائب العام مباشرة كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة بشكل عاجل.

وكان جهاز الأمن الداخلي منع أعضاء مجلس الدولة سليمان زوبي، وعبدالقادر احويلي، وشعبان أبوستة، وعادل كرموس من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي كما قام بسحب جوازات سفرهم.