| “الأمن الداخلي” يمنع أعضاء “الأعلى للدولة” من السفر عبر مطار معيتيقة

|

2023/07/13 على الساعة 19:05

: أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، أنه “تم منع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي ومصادرة جوازات سفرهم”، وأن ذلك تم “بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

واعتبر المجلس الأعلى للدولة، في رسالة إلى النائب العام منشورة عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذا العمل يشكل جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة”.

ودعا المجلس النائب العام إلى “مباشرة كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة بشكل عاجل”.